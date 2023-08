【訃報】テキストエディタ「Vim」開発者のブラム・ムールナー氏死去

オランダのソフトウェア開発者で、テキストエディタ「Vim」の開発で知られる ブラム・ムールナー 氏が2023年8月3日、病気のため亡くなりました。62歳でした。ムールナー氏の家族によると、ここ数週間で病気が急速に進行したとのことです。 Message from the family of Bram Moolenaar https://groups.google.com/g/vim_announce/c/tWahca9zkt4t

2023年08月09日 14時00分00秒 in メモ, ソフトウェア, Posted by logc_nt

