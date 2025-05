ビル・ゲイツが2045年までに全財産のほとんどを寄付することを発表、寄付額は約29兆円で貧困支援に充てる

Microsoft創業者で慈善活動家としても活動するビル・ゲイツ氏が「今後20年でほぼすべての財産を寄付する」と題したブログ記事を公開しました。ゲイツ氏は2045年までに2000億ドル(約29兆円)を寄付して貧困支援を加速させることを宣言しています。 20 years to give away virtually all my wealth | Bill Gates https://www.gatesnotes.com/work/save-lives/reader/20-years-to-give-away-virtually-all-my-wealth

2025年05月09日 11時30分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Bill Gates announces he will donate most….