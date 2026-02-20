2026年02月20日 11時10分 メモ

ビル・ゲイツがAIサミットの基調講演を辞退、エプスタイン問題が影響か

by Red Maxwell



インドで開催されるAIインパクト・サミットの基調講演に登壇する予定だったビル・ゲイツ氏が、直前で辞退したことが分かりました。ゲイツ財団は理由を明らかにしませんでしたが、ゲイツ氏は性的人身売買の疑惑があるジェフリー・エプスタイン氏との関係が取り沙汰されていることから、関連性を指摘する声があります。



Bill Gates cancels AI summit address as Epstein ties draw attention - UPI.com

https://www.upi.com/Top_News/US/2026/02/19/bill-gates-cancels-address-ai-summit-epstein/1611771517673/





Epstein fallout: Bill Gates cancels India AI summit speech

https://www.cnbc.com/2026/02/19/amid-epstein-fallout-bill-gates-becomes-point-of-controversy-at-india-ai-summit-.html



ゲイツ氏はサミット出席のためにインドを訪れていたにもかかわらず、直前に辞退しました。財団は声明で「慎重に検討した結果、そしてAIサミットの主要な優先事項に焦点を当て続けるため、ゲイツ氏は基調講演を行わないことになりました」と述べています。



実業家であり多数の著名人との交流があったエプスタイン氏に関する資料が公開されて以来、ゲイツ氏はエプスタイン氏との関係があったとして厳しい監視にさらされています。特にエプスタイン氏のメールアカウントに保存されていた下書きメールに「ゲイツ氏のために性的な出会いを手配した」と主張する内容が含まれていたため、性犯罪に関与していたのではないかという疑いもあります。





ゲイツ氏はオーストラリアのニュース番組「9News」のインタビューで、資料の内容を否定し、エプスタイン氏の主張を「まったく馬鹿げていて完全な虚偽」だと主張。エプスタイン氏とは慈善活動の話し合いを目的とした夕食の場でのみ接触したとし、エプスタイン氏の所有するリトル・セント・ジェームズ島を訪れたことはなく、「いかなる女性にも会っていない」と反論しました。



Exclusive: Bill Gates on global health; Epstein; AI and social media | 9 News Australia - YouTube





エプスタイン氏は性的人身売買で起訴された後、多数の著名人への疑惑を晴らすことなく拘留中に死亡したため、著名人がエプスタイン氏と交流があっただけで性犯罪にも関与していたのではないかとの疑いがかけられる事態に発展しています。渦中の著名人は影響を鑑みて役職辞任などの道を選ぶこともあります。



OpenAI理事のローレンス・サマーズ氏がエプスタイン関連疑惑で辞任 - GIGAZINE





ゲイツ氏が講演を辞退したことについてコメントを求められた開催元インドのIT相アシュウィニ・バイシュナウ氏は「出席するかどうかは個人的な選択による。コメントする必要はない」と記者団に語りました。

