UFOを回収してリバースエンジニアリングする活動をアメリカ政府が隠れて行ってきたと告発者が議会で証言

アメリカ下院議会で開かれた公聴会において、「政府はUFO・UAPに関するプログラムを隠匿している」という告発が行われました。この情報自体は 2023年6月に明らかに なっていたものですが、今回、告発者は宣誓した上で証言を行っています。 UFO congressional hearing: Whistleblower says US concealing 'multi-decade' UFO program | AP News https://apnews.com/article/ufos-uaps-congress-whistleblower-spy-aliens-ba8a8cfba353d7b9de29c3d906a69ba7

2023年07月27日 12時32分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

