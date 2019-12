「物理的にあり得ない動きをするUFOの映像」を戦闘機で飛行中に撮影した元海軍パイロットが当時の経験を語る

by maxime raynal 2004年11月、アメリカ・カリフォルニア州の サンディエゴ 沖でアメリカ海軍のパイロットたちが謎の飛行物体に遭遇し、そのうちの1人が赤外線カメラを使って飛行物体を撮影することに成功しました。「 USSニミッツUFO事件 」と呼ばれるUFO遭遇事件発生から15年が経過して、ついに赤外線カメラ映像を撮影した当人である、元海軍パイロットのチャド・アンダーウッド氏が当時の出来事について語っています。 ‘Tic Tac’ UFO Video: Q&A With Navy Pilot Chad Underwood http://nymag.com/intelligencer/2019/12/tic-tac-ufo-video-q-and-a-with-navy-pilot-chad-underwood.html

2019年12月23日 19時00分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1h_ik

