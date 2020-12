2020年12月25日 14時00分 動画

上空数百メートルを飛行する謎の「ジェットパック男」をパイロットが撮影したムービーが公開される



2020年8月、カバンのように背負ってジェット噴射の推進力で空を飛ぶジェットパックを装備した男が飛行機のそばを飛行する事態が発生し、大きな話題となりました。12月21日にはロサンゼルスの航空学校に所属するパイロットが高度数百メートルの空を飛ぶジェットパック男を目撃し、その様子を撮影したムービーが公開されています。



ジェットパックを背負って飛行機と同じほどの高度を飛行する男の姿は、2020年に入って複数回目撃されています。8月の目撃事例では、ロサンゼルス国際空港から16km離れた地点を飛行中のアメリカン航空1997便が、空港管制塔に「当機はジェットパックを装備した男を追い越しました」と通信。この際の1997便の高度は3000フィート(約910メートル)ほどで、ジェットパック男はこれとほぼ同じ高度を飛んでおり、1997便とジェットパック男の距離はわずか300ヤード(約270メートル)ほどだったとのこと。



空港に至る飛行経路の近隣での飛行は禁じられていることから、連邦捜査局(FBI)や連邦航空局(FAA)がジェットパック男の捜査に乗り出しました。ところが、それから2カ月後の10月にも再びロサンゼルス国際空港付近でジェットパック男が目撃されました。10月にジェットパック男を目撃したチャイナエアライン006便は、「ジェットパックの付いたフライトスーツのような物体を高度6000フィート(約1800メートル)で見かけた」と報告しており、前回の目撃事例よりもさらに高度が上昇しています。



そして12月21日、今度はカリフォルニア州・トーランスのパイロット養成学校であるSling Pilot Academyのパイロットが、トレーニングに使用しているロサンゼルス沖合の上空でジェットパック男を目撃しました。



Sling Pilot Academyによると、訓練中の航空機がロサンゼルス・パロスベルデス半島とサンタカタリナ島の間に位置する訓練区域を高度3000フィート(約910メートル)で飛行していたところ、機体と逆方向に飛行する「ジェットパックを背負った男のような物体」が見えたとのこと。



この際、航空機の右側に座っていた教官のBrandy Fogelman氏がジェットパック男をスマートフォンで撮影しており、実際のムービーがInstagram上で公開されています。







ムービーが始まると……





サンタカタリナ島を背景に、小さな黒い点が上空を移動している様子が映し出されます。





黒い点の数百メートル下では船が航行しており……





明らかに通常の航空機やドローンとは違う様子。





さらにズームすると、物体が人に近い形状であることがうかがえます。





機体と逆方向に進むジェットパック男の姿は、やがて見えなくなったとのこと。なお、パイロットはFAAに謎の物体との遭遇は報告したものの、訓練エリアで使用されている無線通信上でジェットパック男に関する通信はなく、追加の情報もないことから公式の報告書は提出していないそうです。FAAも公式声明で、この件に関する公式の報告書を受け取っていないと述べました。





今回の一件について報じた海外メディアのThe Driveは、既存のジェットパックは航続距離が非常に短いため、航空機の往来が多い数千フィート上空を飛行するのは不可解だと指摘。以下のムービーに登場するような「人間に見えるように作られたドローン」が、ジェットパック男の正体である可能性を示唆しました。



