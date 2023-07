Meta・Microsoft・AmazonなどがGoogleマップやAppleマップに対抗し得るオープンな地図データセットを公開

Meta, Microsoft and Amazon release open map dataset to rival Google Maps, Apple Maps | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/07/26/meta-microsoft-and-amazon-release-open-map-dataset-to-rival-google-maps-apple-maps/ Overture Maps Foundationは、「信頼性が高く、使いやすく、相互運用可能なオープンデータマップを作成することにより、現代および次世代のマップ製品を実現すること」を使命に定めた団体で、2022年12月に設立されました。Overture Maps Foundation設立時の参加企業はAmazon、Meta、Microsoft、TomTomの4社でしたが、記事作成時点ではさらに9社が参加しているとのこと。 Googleマップへの対抗としてオープンソースの地図データ構築を目指しAmazon・Meta・Microsoft・TomTom・Linux Foundationが「Overture Maps Foundation」を立ち上げ - GIGAZINE

非営利の技術コンソーシアムである Linux Foundation によるサポートのもとで、Meta・Microsoft・Amazon・地図会社のTomTomが設立したオープンで相互運用可能な地図データ構築を目指す団体「Overture Maps Foundation」が、設立以来初となるオープンな地図データセットを2023年7月27日に公開しました。 Overture Maps Foundation Releases Its First World-Wide Open Map Dataset – Overture Maps Foundation https://overturemaps.org/overture-maps-foundation-releases-first-world-wide-open-map-dataset/

2023年07月27日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.