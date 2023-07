2023年07月24日 16時00分 ハードウェア

仮想通貨のマイニングに使った中古グラボを新品だと偽って販売していたグループが逮捕される



中国で仮想通貨のマイニングに使われた中古のグラフィックボードを、「新品同様」または「新品」として販売していた詐欺グループ22人が逮捕されました。



滨城警方打掉一制售假冒显卡犯罪团伙,案值超 1500 万 - IT之家

https://www.ithome.com/0/707/150.htm





Group arrested for selling former cryptomining graphics cards as brand-new models | TechSpot

https://www.techspot.com/news/99488-chinese-group-arrested-selling-former-cryptomining-graphics-cards.html



Chinese police make arrests in connection with counterfeit GPU sales - VideoCardz.com

https://videocardz.com/newz/chinese-police-make-arrests-in-connection-with-counterfeit-gpu-sales



2022年に中国の最高人民法院が「仮想通貨の取引は違法な資金調達とみなす」という決定を下すなど、中国では仮想通貨取引を厳しく取り締まる姿勢が強まっており、同様に仮想通貨のマイニング行為も違法とされています。それでも中国では規制の目を掻い潜って仮想通貨の取引やマイニングを行う人々が多数存在しており、2022年には中国国内の総マイニング量が世界2位にまで増加したことが報じられていました。



しかし、インフレ対策の利上げや景気低迷の懸念のほか、2022年9月に行われたイーサリアムの大型アップデート「マージ」によってGPUを用いたマイニングが事実上不可能になるなど、仮想通貨のマイニングブームは中国でも陰りを見せていました。



GPUを用いたマイニングの人気低下に伴って、中古のグラフィックボードが大量に市場に流れるようになりました。そんな中、これらのグラフィックボードを大量に購入し、清掃や再包装した後、「新品のグラフィックボード」と偽って販売する悪徳業者が現れていることが報告されています。



以下の写真は、中国・山東省の浜州市に位置する中古グラフィックボード販売グループの拠点を撮影したものです。この販売グループは中古グラフィックボードを大量に購入し、クリーニングやテスト、梱包(こんぽう)、販売を組織的に行っていました。





1年以上に及ぶ捜査の末、2023年7月20日に浜州市の警察はこのグループに対して家宅捜索を行い、グラフィックボードを取り外されたマイニング用マシンやグラフィックボード、梱包用のパッケージなどを大量に発見しました。警察はこのグループに関与する合計22人を現行犯で逮捕しましたが、実際に刑事責任が問われるのはわずか7人とのこと。警察によると、このグループは中古のグラフィックボードを新品と偽って販売することでこれまで総額200万ドル(約2億8000万円)もの利益を不当に得ていたとされています。





一方で地元警察は、「今回の家宅捜索を行った倉庫は、犯罪グループが使用するいくつかの活動場所のうちの1つに過ぎない可能性があるため、グループの壊滅に成功したかどうかは不明です」と述べています。



新品のグラフィックボードと中古グラフィックボードの見分け方について海外メディアのVideoCardzは、「使い古したグラフィックボードはメモリなどのパーツが黄色く変色します」と報告しています。そこで一部の詐欺グループはグラフィックボードを塗装して、中古のグラフィックボードをまるで新品のように見せかけているとされています。新品のグラフィックボードの一部(左)と中古のグラフィックボードの一部(右)を比較した画像が以下。新品時には青緑色だったパーツが、使い古した結果変色してしまっています。





また、中古のグラフィックボードでは、冷却機構に問題を引き起こすような「基盤のゆがみ」「パーツの劣化」などが発生しているケース、「コネクタがショートしてGPUコアが動作しない」などのケースが発生する可能性があることが問題とされています。



中古のGPUやグラフィックボードを購入する際に気を付けるべきポイントとは? - GIGAZINE





偽造されたグラフィックボードなどを購入することを避けるため、海外メディアのVideoCardzやIT Houseは、新品のグラフィックボードを購入する際には、グラフィックボードメーカーの公式ページから購入することを推奨しています。また、市場価格をはるかに下回る価格のグラフィックボードは再生品や偽造品の可能性があると指摘しています。