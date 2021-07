2021年07月09日 12時15分 メモ

2500個以上のCPUの密輸を税関が阻止、体に巻き付けて密輸を試みた例も



香港税関が2021年6月~7月にかけて、3件の密輸業者摘発を行いました。密輸品は2500個以上のCPUを含む電子機器などで、合計価格は400万ドル(約4億5000万円)に上るとみられています。



2021年6月16日、香港とマカオ、広東省珠海市を結ぶ港珠澳大橋で、税関が2人の密輸業者を逮捕しました。税関により押収されたのは合計256個のIntel Core i7-10700およびCore i9-10900Kで、密輸業者らはこれらを胸とふくらはぎにラップで固定していました。





また、2021年6月26日、同じく港珠澳大橋で、車の運転席と助手席の間に詰め込まれたCPUを税関が発見。押収されたCPUは52個で、これら2件で押収された密輸品の合計価格は約12万3000ドル(約1400万円)に上るとみられています。



さらに2021年7月5日、今度は皇崗口岸の税関が、トラックに積まれたコンテナから、電子部品の山に隠されていた2200個以上のCPU、1000個以上のメモリ、約630個のスマートフォン、約70個の化粧品を含む、密輸の疑いのある商品を押収したと報告しました。これらの合計価格は約400万ドル(約4億4000万円)と推定されており、この件に関し57歳の運転手が逮捕されています。



香港では2021年4月にも、300枚のNVIDIA製グラフィックボードを含む約2800万円相当の密輸品が押収されています。CPUなどのPC部品の価格は世界的に高騰しており、これらの密輸が続くことが懸念されています。香港税関は報告に伴い「密輸は重大な犯罪で、有罪となった場合は最高200万ドル(約2億2000万円)の罰金刑および7年間の懲役刑に処せられる」と警告しています。