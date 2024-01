2024年01月11日 12時22分 ハードウェア

「GPUとVRAMを抜き取って光る板と化したGeForce RTX 4090」が中古市場で完動品と偽って売られている、中国の規制回避AIボード工場から流れた品物か?



グラフィックボードはPCパーツの中でも高価な部類に入るため、なるべく費用を抑えるために中古のグラフィックボードを狙っている人も多いはず。しかし、ハイエンドグラフィックボード「GeForce RTX 4090」の中古品をオンラインショップで購入した結果、「GPUとVRAMを抜き取ったGeForce RTX 4090」が届いたという恐ろしい事例が報告されています。



Carousell 買二手 MSI RTX 4090 卡 上機唔著 拆開無 GPU 被騙 1.3 萬 - 電腦領域 HKEPC Hardware - 全港 No.1 PC網站

https://www.hkepc.com/21999



Scammers Selling Used RTX 4090 Graphics Cards without Memory or GPU in China

https://www.guru3d.com/story/scammers-selling-used-rtx-4090-graphics-cards-without-memory-or-gpu-in-china/



GPUとVRAMの搭載されていない中古グラフィックボードを購入してしまったのは、香港に住む據洪さんです。據さんは2024年1月4日にオンラインショップ「Carousell」でMSI製GeForce RTX 4090の中古品を1万3000香港ドル(約24万円)で購入。しかし、購入したGeForce RTX 4090は外装のLEDライトが点灯するだけでファンは回転せず処理も実行されなかったとのこと。



問題のGeForce RTX 4090を分解したところ、GPUやVRAMが抜き出されて「光る板」と化していたことが明らかになりました。以下の写真を見ると、GPUソケットが空っぽになっていることや、GPUの周囲に取り付けられているはずのVRAMがなくなっていることが分かります。





據さんは販売者への連絡を試みましたが、連絡は取れなかったとのこと。また、警察にも相談したものの「消費者間の中古取引は追跡が困難」と言われたそうです。



なお、據さんは「GPUとVRAMを抜き取ったGeForce RTX 4090」を完動品と偽った詐欺に遭ってしまいましたが、「GPUとVRAMを抜き取ったGeForce RTX 4090」であることをアピールする中古品自体は中国の中古市場で広く流通しているという報告も寄せられています。





中国はアメリカから「高性能AIチップの禁輸措置」を受けており、AI研究に必要な高性能ハードウェアの入手が困難な状況に陥っています。このため、一般消費者向けのグラフィックボードからGPUやVRAMを抜き取って研究用ボードに移し替える業者が登場していることも報じられています。「GPUとVRAMを抜き取ったGeForce RTX 4090」はこうした業者から流れた品物である可能性がありそうです。