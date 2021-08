台湾のグラフィックボードメーカーPalit Microsystemsが「マイニングに使われるGPUのパフォーマンスは1年で10%低下する」と発表しました。同社は中古のグラフィックカードを購入しないように注意を促しています。 Karta graficzna z koparki kryptowalut - warto kupić? https://www.benchmark.pl/aktualnosci/karta-graficzna-z-koparki-kryptowalut-warto-kupic.html Second-hand GPU lottery: Mining cards lose 10% performance every year | PC Gamer https://www.pcgamer.com/palit-used-mining-graphics-cards-advice/ Buyer Beware: Crypto Mining GPUs Lose 10 Percent Performance Every Year - ExtremeTech https://www.extremetech.com/gaming/325337-crypto-mining-gpus-lose-10-performance-every-year Palit Microsystemsの警告は、中国政府が2021年5月に発表した ビットコインの取引とマイニングを禁止する方針 に関連したもの。中国は一時は世界のビットコイン供給量の最大4分の3を生産しているともいわれたほど暗号資産の一大生産地でしたが、政府の取り締まり強化を受けてマイニング業者は相次いで廃業。ビットコイン価格は 大きく下落 し、高騰していたグラフィックカードの価格も急落しました。 グラフィックカードの価格が急落、中国のビットコイン規制強化により - GIGAZINE

2021年08月02日 16時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

