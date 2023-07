Google Playが開発者向けポリシーを更新しアプリやゲーム内でのNFTの活用を許可

Google Play Allows Apps, Games to Offer NFTs and Blockchain-Based Content https://www.coindesk.com/web3/2023/07/12/google-play-changes-policy-on-tokenized-digital-assets-allowing-nfts-in-apps-and-games/ Google Playのプロダクトマネージャーであるジョセフ・ミルズ氏は「NFTのようなブロックチェーンベースのデジタルコンテンツを受け入れることで、クリエイティブなアプリ内体験の活性化や、アプリ開発者によるビジネス拡大につながります」と述べています。

Googleが現地時間2023年7月12日、公式アプリストア・ Google Play の開発者向けポリシーの更新を行い、 非代替性トークン (NFT)などのデジタル資産をアプリやゲーム内に組み込むことができるようになったと発表しました。 Android Developers Blog: Enabling New Blockchain-Based Experiences on Google Play https://android-developers.googleblog.com/2023/07/new-blockchain-based-content-opportunities-google-play.html

・関連記事

AppleがCoinbaseの仮想通貨ウォレットアプリをブロック、原因はNFTか - GIGAZINE



YouTuberによるNFTゲーム「CryptoZoo」の詐欺的実態告発が訴訟沙汰に - GIGAZINE



NFTアート「TwelveFold」のオークションに22億円分のビットコインが集まる、落札前に入札額を振り込ませる手法に批判も - GIGAZINE



MetaがInstagramとFacebookでのNFTサポートの終了を発表 - GIGAZINE



子どもがゲームのスキン欲しさにハッキングやフィッシングでお金を盗みまくっている - GIGAZINE

2023年07月13日 10時52分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.