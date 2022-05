InstagramがNFT取引に対応するとの報道

写真共有SNSのInstagramが 非代替性トークン (NFT)取引への対応を計画していることが報じられています。計画が実現した場合、10億人以上のアクティブユーザーを抱えるInstagramでNFTの取引が活発化する可能性があります。 Meta’s Instagram to Support NFTs From Ethereum, Polygon, Solana, Flow https://www.coindesk.com/business/2022/05/08/metas-instagram-to-support-nfts-from-ethereum-polygon-solana-flow/ InstagramのNFT取引対応を報じたのは、仮想通貨関連ニュースサイトの CoinDesk です。CoinDeskによると、InstagramはEthereumやPolygon、Solana、Flowといったプラットフォームで扱われるNFTの統合を計画しているとのこと。CoinDeskは、InstagramのNFT取引統合計画はアメリカに住む一部のNFT愛好家を対象としていると述べていますが、統合によって利用可能となる具体的な機能は明らかになっていません。 また、Instagramは MetaMask などの広く用いられている仮想通貨ウォレットをサポートする予定とのこと。加えて、CoinDeskは「私たちは、InstagramがユーザーのNFT投稿に対価を求めないことを確認しました」と記しています。

・関連記事

「InstagramにNFTが間もなく登場する」とマーク・ザッカーバーグが発言 - GIGAZINE



3億5000万円相当の人気NFTが販売元の公式Instagramアカウントのハッキングで盗まれる - GIGAZINE



スクウェア・エニックスはブロックチェーンやNFTに投資するためにトゥームレイダーなどの人気タイトルを売却した - GIGAZINE



TwitterがNFTをプロフィール画像に設定する機能をテスト中、Twitter Blueで一足先に利用可能に - GIGAZINE



Twitterが独自に作成した140種類のNFTコンテンツを無料配布すると発表 - GIGAZINE



2022年05月09日 11時02分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.