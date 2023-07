抗老化ホルモン「クロトー」を注射することで年老いたサルの脳が活性化したことが報告される

Anti-ageing protein injection boosts monkeys’ memories https://doi.org/10.1038/d41586-023-02214-3 One shot of a kidney protein gave monkeys a brain boost | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2023/07/one-shot-of-a-kidney-protein-gave-monkeys-a-brain-boost/ 1997年に国立精神・神経医療研究センターに所属していた 黒尾誠 氏らは意図的にクロトーを欠損させたマウスで心臓病やガン、認知機能の低下、臓器不全のような人間の老化に似た症状の早期発症が観察されたことを 報告 しました。さらに、黒尾氏らはクロトーを多く産生するマウスは通常のマウスよりも約20%~30%長生きすることも 発見 しています。また、人間においては、クロトーの発現量が年齢とともに低下し、成人期には誕生時のクロトー量の約5分の1にまで低下することが知られており、人間の健康や老化、長生きに関わると考えられています。 また、デュバル氏らによる2014年の 論文 では、52歳から85歳までの700人以上の人間の参加者を対象に思考と記憶のテストを行ったところ、参加者の5人に1人がクロトーのレベルが高く、他の参加者よりも優れたパフォーマンスを示したことが報告されています。

・関連記事

孤独な期間が長かった高齢者ほど記憶力の低下が速い - GIGAZINE



寿命の長さは「遺伝子の長さ」によって決まるかもしれない - GIGAZINE



認知症のリスクを90%も減らす「6つの健康的な生活習慣」とは? - GIGAZINE



勃起不全の治療薬「バイアグラ」がアルツハイマー病のリスクを3分の1にすることが判明 - GIGAZINE



「瞳孔のサイズが大きいほど知能が高い」可能性が示される、肉眼で差が確認できるほどに違う - GIGAZINE

2023年07月05日 17時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.