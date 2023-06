自分で手作り建築できる激安DIY住宅キットがかつて存在していた

アメリカの百貨店「シアーズ」は1908年~1939年に「切断済みの建材を送付する住宅DIYキット」を販売していました。DIYキットには多くの種類が存在し、ユーザーは自分の好みに応じてカスタマイズしながら自分だけの住宅を建てられたとのことです。 What is a Sears Modern Home? http://www.searsarchives.com/homes/ 1908年に販売された「The Greenview」という名前の家が以下。1階には居間、寝室、キッチン、パントリーが配置され、2階には寝室が2部屋と屋根裏部屋が設けられています。シアーズは同じ設計の住宅用に大量の建材を用意したため、1戸当たりの価格は非常に低く抑えられたとのこと。また、建材の種類や組み立て手順を見直すことで、1人でも住宅を建設可能でした。

2023年06月29日

