HPが創業したガレージが「シリコンバレー発祥の地」として保存されている

・関連記事

シリコンバレーの歴史の一部である「HP創業者のアーカイブ」が大規模な火事で焼失 - GIGAZINE



シリコンバレーが世界最高のIT産業の集積地となるまでの知られざる歴史 - GIGAZINE



8年前、Googleはこのガレージから始まった - GIGAZINE



「Appleはガレージで創業していない」「ジョブズはApple IIで変わった」など、Appleの真実をウォズニアック氏が語る - GIGAZINE



Googleを創った最初の社員の21人は今どこで何をしているのか? - GIGAZINE



2021年01月24日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.