第二次世界大戦中に連合軍がナチス・ドイツの科学者に行った「イプシロン作戦」とは？

1938年にドイツの物理学者である オットー・ハーン 氏が 核分裂反応 を発見してから、ナチス・ドイツなどの 枢軸国 とアメリカやイギリスなどの 連合国 は原子爆弾の開発競争を行いました。連合国側はナチス・ドイツによる原子爆弾の開発や製造がどれだけ進んでいるかについての調査を行うため、「 イプシロン作戦 」を実施しています。 Transcript of Surreptitiously Taped Conversations among German Nuclear Physicists at Farm Hall (PDFファイル) https://germanhistorydocs.ghi-dc.org/pdf/eng/English101.pdf

