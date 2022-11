軍事作戦のコードネームはどのようにして決められているのか？

軍事作戦には湾岸戦争時の「 砂漠の嵐作戦 」やテロ組織ISILに対する「 生来の決意作戦 」などしばしば印象的なコードネームがつけられますが、リビアのトリポリで繰り広げられた2011年の「 マーメイド・ドーン作戦(人魚の夜明け作戦) 」など、どんな由来があるのか頭をひねらなければならないようなコードネームもあります。軍事作戦にこのようなコードネームをつけるようになった背景について解説した記事が公開されています。 How Military Operations Get Their Code Names | Mental Floss https://www.mentalfloss.com/article/28711/how-military-operations-get-their-code-names 軍事作戦にコードネームを付ける習慣は第一次世界大戦中のドイツが始めたといわれており、ラジオが発達するにつれてメジャーなものとなっていきました。この習慣は第二次世界大戦中のナチスドイツにも継承され、例えばソビエト侵攻を目指す作戦は当初、計画者の息子の名前をとって「フリッツ作戦」と命名されていましたが、ヒトラーによって「 バルバロッサ作戦 」と改称されました。 バルバロッサとは神聖ローマ皇帝 フリードリヒ1世 のことで、「東方のスラブ人に対するドイツの権威を拡大し、新しいドイツ帝国を樹立するために眠りから覚めて再び立ち上がるだろう」という伝説が残されています。

