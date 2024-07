物語を作るコツは絵本や童話の「円を結ぶ」イメージ

誰もが知っている絵本やおとぎ話は、「そして二人は末永く幸せに暮らしました」というようにうれしい気持ちで終わるものもあれば、一部の グリム童話 など残酷で恐ろしいオチのものもあります。これらの真逆な性質を持つストーリーは共通して「円を結ぶ」特徴があり、この特徴が物語を傑作にしている作劇のコツであると、ベストセラー作家のジュリア・フィリップス氏が解説しています。 Julia Phillips on the Writing Lessons of Fairy Tales ‹ Literary Hub https://lithub.com/julia-phillips-on-the-writing-lessons-of-fairy-tales/

2024年07月09日

