「画像が他の画像へ変化するまでの過程」を画像生成AI「Stable Diffusion」で生成できるスクリプト「Interpolate」の導入手順＆使い方まとめ

続いて、画像Aと画像Bのプロンプトを考えた上で、画面上部のプロンプト入力エリアに「 画像Aのプロンプト:1~0 AND 画像Bのプロンプト:0~1 」という形式のプロンプトを入力します。例えば画像Aのプロンプトが「big apple, anime style」で画像Bのプロンプトが「small apple, anime style」の場合、「big apple, anime style:1~0 AND small apple, anime style:0~1」と入力すればOK。このとき、「:」の前後にスペースを含めないように注意が必要です。

・関連記事

画像生成AI「Stable Diffusion」をブラウザから簡単に使える&ネガティブプロンプトの設定も可能な「Mage」 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」を4GBのGPUでも動作OK&自分の絵柄を学習させるなどいろいろな機能を簡単にGoogle ColaboやWindowsで動かせる決定版「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」インストール方法まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」で崩れがちな顔をきれいにできる「GFPGAN」を簡単に使える「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」の基本的な使い方 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」で絵柄や構図はそのままで背景や続きを追加する「アウトペインティング」などimg2imgの各Script使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion(AUTOMATIC1111版)」で一度に1000枚以上作ったりデフォルトのファイル名を変更したり生成が終わったらプッシュ通知したり知っておくといろいろ便利な設定方法まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」にたった数枚のイラストから絵柄や画風を追加学習できる「Dream Booth」が簡単に使える「Dreambooth Gui」レビュー - GIGAZINE



2022年11月03日 19時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.