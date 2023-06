APIを呼び出すコードの生成に特化した大規模言語モデル「Gorilla」、APIの更新にリアルタイムで追従可能＆オープンソースでモデル・トレーニングデータが公開済み

・関連記事

AIが開発者の効率的なコード記述をさらに助ける「GitHub Copilot X」発表 - GIGAZINE



Windows 11に超優秀なチャットAI「Windows Copilot」が搭載されることが決定、「文書の要約」「タスクに合わせたアプリの起動」「ウィンドウの整頓」などなど便利機能盛りだくさん - GIGAZINE



AI成果物が急増したことで「AI生成コンテンツをAIが学習するループ」が発生し「モデルの崩壊」が起きつつあると研究者が警告 - GIGAZINE



153年の歴史を持つ科学誌の「Nature」がAIが生成した画像の掲載を禁止すると発表 - GIGAZINE



開発者はAIに興味を抱きつつも懐疑的な傾向が続いていることが判明、AIツールを使用中・使用予定の開発者は7割に - GIGAZINE

2023年06月15日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

