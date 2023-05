オープンソースで商用利用可能な言語モデル「MPT-7B」リリース、GPT-4の2倍の長さの文章を受け付ける

機械学習トレーニング用のシステムを提供する企業のMosaicMLが、オープンソースで商用利用可能な大規模言語モデル(LLM)の新基準「 MPT(MosaicML Pretrained Transformer)-7B 」を導入しました。MPTの基本モデルと、この基本モデルをベースに構築できる3つのバリエーションが公開されています。 Introducing MPT-7B: A New Standard for Open-Source, Commercially Usable LLMs https://www.mosaicml.com/blog/mpt-7b

・関連記事

MicrosoftがBingのチャットAIを全ユーザーに開放、「質問に画像やグラフで回答」などAI機能の強化や今後追加予定の新機能も発表 - GIGAZINE



「オープンソースは脅威」「勝者はMeta」「OpenAIは重要ではない」などと記されたGoogleのAI関連内部文書が流出 - GIGAZINE



WebGPUでブラウザからGPTなど言語モデルを体験できる「WebGPT」 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」開発元が自然な文章から画像を生成できる「DeepFloyd IF」を発表 - GIGAZINE



有料の「GPT-4」を無料で使えるようにした「gpt4free」がOpenAIから「削除しないと訴える」と脅迫される - GIGAZINE

2023年05月08日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.