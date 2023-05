無料でホロライブのVTuberが最強を賭けて戦うファンメイドの本格2D格闘ゲーム「Idol Showdown」を遊んでみた

・関連記事

ホロライブのホロメンを操作して迫り来る敵を倒しながら生き延びる無料アクションサバイバルゲーム「ホロキュア」を遊んでみた - GIGAZINE



日本人形の老舗が作った兎田ぺこら等身大フィギュアやお嬢様になりたい壱百満天原サロメなど大人気のVTuberをワンダーフェスティバル 2023[冬]で見てきましたわ~!まとめ - GIGAZINE



人気VTuberのつぶやきをAIによる音声合成で本人の声で再現する「棒読みこち」がすごい - GIGAZINE



無料&インストール不要でにじさんじライバー・剣持刀也の顔をつなげて大きくしていく「剣持のスイカゲーム」をプレイしてみた - GIGAZINE



にじさんじライバー自ら制作した無料の性格診断ゲーム「にじさんじのタイプ診断」をやってみた - GIGAZINE



にじさんじライバー100人以上のユニットを組んでいく初見お断りの超難度落ちゲー「にじぷよ」をプレイしてみた - GIGAZINE

2023年05月08日 21時00分00秒 in レビュー, 映画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.