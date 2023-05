画像生成AI「Stable Diffusion」開発元がチャットAI「StableVicuna」をリリース

Stable Diffusionの開発元であるStability AIが、オープンソースのチャットボットAI「 StableVicuna 」のリリースを発表しました。StableVicunaは、Metaが開発した大規模言語モデルの LLaMA 13B をベースとするチャットボットAI「 Vicuna-13B 」をさらに調整して訓練したチャットボットAIです。 Stability AI releases StableVicuna, the AI World’s First Open Source RLHF LLM Chatbot — Stability AI https://stability.ai/blog/stablevicuna-open-source-rlhf-chatbot

2023年05月01日 10時49分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

