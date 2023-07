オープンソースで商用利用可能な大規模言語モデル「Llama 2」がReplicateに登場したのでAPI経由で使ってみた

続いて、ReplicateにアクセスするためのAPIトークンをもらうために ReplicateのAPIトークンのページ にアクセスします。GitHubでの認証を求められるので「Sign in with GitHub」をクリック。

2023年07月20日 12時51分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1d_ts

