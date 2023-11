チャット形式でプログラミングが可能なローカルで動作するオープンソースなAIツール「Open Interpreter」を使ってみた

Open Interpreterの動作のイメージを確認できるムービーが用意されています。 「Can you set my system to dark mode?(システムをダークモードにしてくれますか?)」とプロンプトを入力。

OpenAIが開発したプラグイン「 Code Interpreter 」を使用すると、ChatGPTにプログラミングのコードを生成してもらうことが可能ですが、インターネットに接続できないのに加え、使用できるパッケージやアップロードの容量、実行時間などに制限があります。「 Open Interpreter 」はローカルで動作することでそうした制限を突破し、柔軟にさまざまなプログラムを生成・実行してくれるオープンソースなAIツールとのことなので、実際に使って試してみました。 KillianLucas/open-interpreter: OpenAI's Code Interpreter in your terminal, running locally https://github.com/KillianLucas/open-interpreter/blob/main/docs/README_JA.md

・関連記事

AIの力だけでAngry Birdsのコピーゲームを作成したエンジニアが登場、作成時に使用したプロンプトも公開中 - GIGAZINE



コードを自動生成するAIを使うプログラマーはAIを使用しないプログラマーよりも安全性の低いコードを生成しやすいという研究結果 - GIGAZINE



ChatGPTが生成するコードは必ずしも安全なものではなくChatGPT自身は脆弱性を認識している - GIGAZINE



Metaのコーディング支援AI「Code Llama」に調整を加えることでOpenAIのGPT-4の性能を上回る可能性が報告される - GIGAZINE



GPT-4 TurboがベンチマークでGPT-4を下回ってしまう、ただしベンチマークの内容に問題がある可能性あり - GIGAZINE

2023年11月19日 22時30分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.