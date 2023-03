2023年03月14日 19時00分 レビュー

チャットAI「LLaMA」を一発でローカルにインストールして「文章の続きを書く機能」を試せる「Dalai」使い方まとめ



FacebookやInstagramの運営元であるMetaが開発した言語モデル「LLaMA」は、単体GPUで動作する手軽さとChatGPTに匹敵する性能を両立しているとして話題になっています。そんなLLaMAをApple シリコン搭載Macで動作可能にした「llama.cpp」をGUI付きで簡単に動作させられる「Dalai」が登場したので、実際にインストールして「文章の続きを書く機能」を試してみました。



dalai

https://cocktailpeanut.github.io/dalai/



Dalaiを使うには、JavaScript実行環境「Node.js」や開発者向けツール詰め合わせパック「Command Line Tools」を先にインストールしておく必要があります。今回はiMacを使って、必要なソフトウェアから順番にインストールしてみます。既に環境が整っている場合は、「Dalaiのインストール&起動」までスクロールしてください。



・目次

◆1:Node.jsのインストール

◆2:Command Line Toolsのインストール

◆3:Dalaiのインストール&起動

◆4:DalaiでLLaMAの「文章の続きを書く機能」を使ってみた



◆1:Node.jsのインストール

まず、以下のリンクをクリックしてNode.jsのダウンロードページにアクセスします。



Node.js

https://nodejs.org/ja/download/



続いて、「macOS Installer」をクリックして、インストーラー(ファイルサイズ70.4MB)をダウンロードします。





次に、ダウンロードしたインストーラーをダブルクリックして起動します。





インストーラーが起動したら「続ける」をクリック。





使用許諾契約をよく読んでから「続ける」をクリック。





「同意」をクリック。





「インストール」をクリック。





Macにログインする際のパスワードを入力して「ソフトウェアをインストール」をクリック。





以下の警告が表示されたら「OK」をクリック。





少し待つとインストールが完了するので「閉じる」をクリックします。





最後に「ゴミ箱に入れる」をクリックすれば、Node.jsのインストールは完了です。





◆2:Command Line Toolsのインストール

続いて、Appleが提供している開発者向けツール詰め合わせパック「Command Line Tools」をインストールします。Xcodeをインストール済みの場合はCommand Line Toolsも既にインストールされているので、この項目は飛ばしてOKです。



まず、「Commandキー」と「Spaceキー」を同時押ししてSpotlightを開き、「ターミナル」を検索して起動します。





以下のような画面が開けばOK。





続いて、以下のコマンドを入力して「Enterキー(Returnキー)」を押します。



xcode-select --install



画像をで示すとこんな感じ。上記のコマンドを丸ごとコピー&ペーストしてから「Enterキー」を押せばOK。





インストール確認画面が表示されたら「インストール」をクリック。





使用許諾契約をよく読んでから「同意する」をクリック。





インストールは数分間かかります。





インストールが完了したら「完了」をクリック。これでDalaiのインストール準備はすべて完了です。





◆3:Dalaiのインストール&起動

Dalaiは、以下のコマンドを実行するだけでインストールできます。



npx dalai llama



画像で示すとこんな感じ。





モデルデータのダウンロードなどが自動的に進むので、しばらく待機します。





以下のような画面になれば、インストール完了です。





Dalaiを起動するには、以下のコマンドを実行します。



npx dalai serve



画像で示すとこんな感じ。





「Server running on http://localhost:3000」と表示されたら、SafariやFirefoxなどのブラウザを起動します。





ブラウザを起動したら、「http://localhost:3000」にアクセスします。





すると、以下のようにDalaiのUIが表示されます。





◆4:DalaiでLLaMAの「文章の続きを書く機能」を使ってみた

Dalaiでは、テキストボックスに文章を入力してから「Autocomplete」をクリックすることで、入力した文章の続きを生成できます。試しに「I like cake.(私はケーキが好きです)」と入力してから「Autocomplete」をクリック。





すると、ケーキをいかに好きか熱弁する文章が生成されました。しかし、文章の途中から「ケーキをかざる棚のセールストーク」が始まっており、あまり自然な文章とは言えません。





今度は「This is a pen.(これはペンです)」と入力してから「Autocomplete」をクリック。





今度は、「三洋とパナソニックが開発した素晴らしきペン」という謎製品の解説文が生成されました。





日本語だとどうなるのか気になったので「こんにちは。」と入力してから「Autocomplete」をクリック。





すると、文章の続きが英語で生成されました。日本語での文章生成には対応していないようです。





なお、Dalaiのソースコードは、以下のリンク先で公開されています。



GitHub - cocktailpeanut/dalai: The simplest way to run LLaMA on your local machine

https://github.com/cocktailpeanut/dalai