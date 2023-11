仕事も遊びもカバーするというMicrosoftの軽量モバイルPC「Surface Laptop Go 3」ベンチマークレビュー

・関連記事

軽量&コンパクトで持ち運びが便利なMicrosoft純正2in1ノートPC「Surface Go 4」のベンチマークを測定してみた - GIGAZINE



QualcommがWindows PC向けSoC「Snapdragon X Elite」を発表、「Apple M2やIntel・AMDのSoCを大きく上回る性能」とアピール - GIGAZINE



無料ベンチマークアプリ「Cinebench」がGPUの性能測定に対応したので使ってみた - GIGAZINE



2023年11月19日 23時55分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.