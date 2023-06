「Pixel 7a」のカメラとディスプレイを保護できるスマホケース3種の使い心地レビュー

◆iFace First Class ケース 「iFace First Class ケース」は「ホワイト」「ブラック」「くすみブルー」の三色展開で、これは「くすみブルー」です。

・関連記事

6万円台で買えるGoogle純正Androidスマホ「Pixel 7a」は背面カメラバーの出っ張りが控えめで持ちやすさアップ - GIGAZINE



「Pixel 7a」と「Pixel 7」は一体何が違うのか処理性能&バッテリー性能を徹底検証したら弱点と長所がハッキリ見えてきた - GIGAZINE



「Pixel 7」より2万円安い「Pixel 7a」のカメラ性能徹底検証、目立った弱点は少なく広角撮影ではPixel 7を打ち負かす高コスパが魅力 - GIGAZINE



Google純正スマホ「Pixel 7」&「Pixel 7 Pro」速攻フォトレビュー - GIGAZINE



「Pixel 6」「Pixel 6 Pro」開封の儀&フォトレビュー - GIGAZINE



Google純正スマホ「Pixel 7 Pro」の30倍ズームやマクロ撮影などの性能を検証してみたよレビュー - GIGAZINE



Google純正スマホ「Pixel 7」&「Pixel 7 Pro」のバッテリー持続時間&充電速度を検証してみたよレビュー - GIGAZINE



2023年06月02日 08時30分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.