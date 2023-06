毎月何百万人ものアクセスを集める大規模海賊版サイトが閉鎖、即座にアーカイブが出現するも影響は大きいという指摘も

RARBG: Over 267,000 Movie & TV Show Magnet Links Appear Online * TorrentFreak https://torrentfreak.com/rarbg-over-267000-movie-tv-show-magnet-links-appear-online-230601/

世界最大のトレントサイトの一つである RARBG の運営チームは2023年5月31日、サイトを閉鎖することを発表しました。複数の有名なトレントサイトが同時期に撤退した2015年~2016年以来となる大規模な閉鎖で、他の多くのトレントサイトにも大きな影響があるとみられています。 Iconic Torrent Site RARBG Shuts Down, All Content Releases Stop * TorrentFreak https://torrentfreak.com/iconic-torrent-site-rarbg-shuts-down-all-content-releases-stop-230531/

・関連記事

検索エンジンを経由した海賊版サイトへのアクセスが激減している - GIGAZINE



劇場公開前の海賊版映画の数が減少した理由とは? - GIGAZINE



マンガの著作権侵害・ポルノ・詐欺・偽情報のネットワークがGoogleからの広告費で収益を上げている実態が暴露される - GIGAZINE



最大級の海賊版電子書籍サイトが突如閉鎖、「現代版アレクサンドリア図書館の放火」と嘆く声 - GIGAZINE



海賊版サイトへの広範な接続禁止の命令内容がCloudflareの反論で大幅修正 - GIGAZINE



2023年06月02日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.