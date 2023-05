論文の著者を査読者から分からないようにすると査読時の偏見を減らすことが3年間のテストで発見される

一般的な 学術誌 が出版される際には、投稿された論文を専門の研究者が読んで内容の妥当性などをチェックし、学術誌に掲載するか否かの判断を行う「 査読 」というプロセスが行われます。しかし従来の査読方式では、論文の著者に対するバイアスが生じ、不平等であることが指摘されていました。そこで、 イギリス生態学会 は査読者と著者の両方を匿名化した新たな査読プロセスの検証を行いました。 Double‐blind peer review affects reviewer ratings and editor decisions at an ecology journal https://doi.org/10.1111/1365-2435.14259

・関連記事

「OpenAIのポリシーのせいでAIに関する100件近い論文の再現性が失われてしまう」という指摘 - GIGAZINE



「ChatGPTで論文を読む手間が99%減った」と科学者、研究室ではAIがどのように活用されているのか? - GIGAZINE



学術出版社エルゼビアが掲載料引き下げを拒否したため学術委員会の全科学者が辞任 - GIGAZINE



文章を書く際には「私」という単語をもっと使って一人称視点で書くべきだという主張 - GIGAZINE



海賊版電子書籍リポジトリ「Z-Library」は繰り返しの閉鎖にもかかわらず全世界で学生と教師を合わせて60万人以上が使用している - GIGAZINE

2023年06月01日 00時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.