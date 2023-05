パーキンソン病のリスクを水中の汚染物質が高めることが30万人超を対象にした調査で強く示唆される

Widely used chemical strongly linked to Parkinson’s disease | Science | AAAS https://doi.org/10.1126/science.adi7403

トリクロロエチレン がパーキンソン病のリスクを高めているのではないかという見解は以前からありましたが、データが限られていました。このたび、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究者らが主導した研究で、トリクロロエチレンなどの有機化合物によって汚染された水にさらされていた退役軍人のデータを調べたところ、トリクロロエチレンがパーキンソン病を引き起こすリスクを高めていることが強く示されました。 Risk of Parkinson Disease Among Service Members at Marine Corps Base Camp Lejeune | Movement Disorders | JAMA Neurology | JAMA Network https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2023.1168

2023年05月17日 13時20分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

