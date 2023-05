人は「AIによる不公平な決定」にも敏感に反応することがテトリスを用いた実験で確かめられる

Tetris reveals how people respond to unfair AI https://techxplore.com/news/2023-05-tetris-reveals-people-unfair-ai.html

現代社会では、従業員のタスク管理やバイトのシフト調整など、いろいろな場面でアルゴリズムを用いた割り当てが行われるケースがあります。これまで、こうした割り当てが行われたことによる人間関係への影響は不明でしたが、テトリスを用いた実験により、人はたとえAIによる割り当てであっても「不公平な扱いが行われている」と気にすることがわかりました。 The social consequences of Machine Allocation Behavior: Fairness, interpersonal perceptions and performance - ScienceDirect https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107628

2023年05月16日 16時46分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.