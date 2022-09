2022年09月12日 08時00分 サイエンス

初対面の人に好印象を与えるには「話しすぎ」だと思うくらい話しまくる方がいい



初対面の人と話す時、「あまり出しゃばって話しすぎない方が好感を持たれるだろう」と考え、あえて口数を少なくした経験があるかもしれません。ところが、新たな研究では「人々は思っているよりたくさん話した方が好感を持たれやすい」という結果が示されました。



Speak Up! Mistaken Beliefs About How Much to Talk in Conversations - Quinn Hirschi, Timothy D. Wilson, Daniel T. Gilbert, 2022

People think they should talk less to be liked, but new research suggests you should speak up in conversations with strangers

シカゴ大学の意思決定研究センターの主任研究員であるQuinn Hirschi氏らの研究チームは、「初対面の人と話す時」に人々が適切だと思う発言量と、実際に会話した相手に抱く好感についての研究を行いました。





まず、研究チームが「初対面の人と1対1で話す時、相手に好感を持たれるにはどれくらい話すべきか」を尋ねたところ、一般的に「会話全体の45%程度」とやや控えめな数字を挙げる傾向があったとのこと。つまり、多くの人々は「相手よりしゃべりすぎない方が好感を持たれやすいだろう」と考えているというわけです。



その後、初対面の人同士の会話を再現し、116人の被験者を「会話全体の30%」「40%」「50%」「60%」「70%」の割合で話すようランダムに割り当てて、相手が話す割合に応じてどれほどの好感を抱くのかを調べる実験を行いました。



実験の結果、人々は初対面の相手がたくさん話せば話すほど好感を持つことが判明し、人々は自分が思うよりたくさん話した方が好感を持たれやすいことが明らかになりました。Hirschi氏は、「私たちは静かでいるほど好感を持たれるという誤った信念を『reticence bias(無口バイアス)』と呼んでいます」と述べています。





今回の実験結果は、関連するその他の先行研究とも一致しています。2012年の研究では、ペアの一方が「話し手」に、もう一方が「聞き手」にランダムで割り当てられ、12分間にわたり聞き手が話し手の言葉に耳を傾ける実験が行われました。その結果、話し手が聞き手に抱く好感よりも、聞き手が話し手に抱く好感の方がより大きいことが確認されました。



この実験で聞き手が抱いた好感のレベルは、話し手との間に感じる「共通点」の多さに影響を受けていたとのこと。Hirschi氏は、「この結果は人がよく話す人を好む理由の1つを示唆しています。新しい会話相手についてより深く知ることで、相手との共通点をより多く感じられるようになるのです」と述べています。



さらに、Hirschi氏は人々が初対面の相手に「この人は面白いけど好感が持てない」といった否定的なニュアンスの印象を持つことは少なく、概してポジティブな印象を持つ可能性が高いことも指摘。「私たちの研究結果が示唆するこれらの理由から、初対面の人との会話で好意的な第一印象を持ってもらうには、通常より多く発言した方がいいことが示されました」と述べました。



なお、今回の実験において被験者は相手と一定時間話すように求められましたが、現実世界では会話にうんざりしたら途中で切り上げたり、逆に想定より長いこと話し込んだりすることが可能です。そのため、今後の研究ではより自然な相互作用で「たくさん話した方が好かれやすい」という傾向が一般化されるかどうかを調べる必要があるとHirschi氏は指摘。また、今回の実験では最大でも「会話の70%」を目安に話すよう指示されていたため、それ以上の会話を自分が支配することは最適な戦略にはならない可能性があるとのことです。