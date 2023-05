デンマークの離島で「謎の振動」が検出される、当局は「未知の発生源による音波」が原因だと説明

・関連記事

地球が生みだしている「謎のノイズ」の詳細が新たに判明、季節による違いはなく固有周波数も明らかに - GIGAZINE



人々を自殺に追い込む謎の低周波音「Hum」の原因が明らかに - GIGAZINE



人をうつや睡眠障害に追いやる謎の低周波音「ウィンザー・ハム」がカナダ・オンタリオ州で発生している - GIGAZINE



地球を3周した「世界で最も大きな音」とは? - GIGAZINE



地震約60万件の震源の位置をマップ上に示す「Japan EQ Locator」 - GIGAZINE



オクラホマ州で多発する地震は人の手によって誘発されていたことが判明 - GIGAZINE



深海魚は地震の予兆を感じ取ることができるのか? - GIGAZINE



メキシコの地震が2400km離れた砂漠で引き起こした「砂漠の津波」とは? - GIGAZINE



2023年05月16日 17時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.