2023年05月16日 15時15分 メモ

医療従事者への暴力は他業種の5倍で「院内警察」の創設を許可する法律が整備されつつある



患者による医師や看護師などの医療従事者に対する暴力は日本でも数多く報告されています。アメリカでは銃を用いた暴力によって医療従事者が死亡する事件も発生しており、医療従事者を暴力から保護する仕組みの構築が急務となっています。そんな中、アメリカのジョージア州では医療従事者を保護するための院内警察の創設を認める法案が成立しました。



More hospitals create police forces, as critics warn of pitfalls : Shots - Health News : NPR

https://www.npr.org/sections/health-shots/2023/05/15/1175889585/



Gov. Kemp Signs Legislation Strengthening Healthcare Access, Supporting Healthcare Heroes, and Expanding Assistance to Expectant Mothers | Governor Brian P. Kemp Office of the Governor

https://gov.georgia.gov/press-releases/2023-05-02/gov-kemp-signs-legislation-strengthening-healthcare-access-supporting



医療従事者への暴力は日本でも数多く報告されています。2022年に福岡市医師会が実施したアンケート調査では、患者および患者の家族からの暴力の有無を尋ねた結果、41%の医療機関が「ある」と回答しました。暴力の内容は「長時間の電話によるクレーム」「インターネットやSNSによる中傷」「脅迫・強要」など多岐にわたり、中には「暴行・傷害」の被害に遭った医療機関も存在していました。





アメリカでは医療従事者への暴力が銃を用いた殺傷事件に発展することもあります。例えば、2023年5月3日にはジョージア州アトランタの病院で女性1人が死亡し医療従事者が4人が負傷する銃撃事件が発生しました。



NPRによると、アメリカの医療従事者が暴力を受ける割合は他業種の5倍に及ぶとのこと。またアメリカ合衆国労働省労働統計局の調査では医療従事者が労働災害に遭う割合が他の業種と比べて突出して多いことも示されています。





医療従事者への暴力が後を絶たない状況を解決するべく、ジョージア州では「医療従事者に暴力を振るった患者に対する罰則の強化」や「医療従事者を保護するための院内警察創設の許可」を定める法律が提案され、2022年5月2日に州知事が法案に署名しました。



Georgia General Assembly - HB 383

https://www.legis.ga.gov/legislation/64341





法案の提案者であるマット・リーブス議員は、「院内専門の警察官を配備することで、警察官は病院の間取りや運営について理解を深め、医療従事者および患者をよく知ることができます」と述べ、院内の状況に詳しい警察官を配備することで状況に沿った対応が可能になると主張しています。