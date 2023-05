人工細菌に糖分を与えるだけで温室効果ガスの大幅削減につながる化学反応を行えることを科学者が発見

Engineered Bacteria Offer a Powerful New Way To Combat Climate Change https://scitechdaily.com/engineered-bacteria-offer-a-powerful-new-way-to-combat-climate-change/

温室効果ガスの排出量を大幅に削減できる、人工細菌を用いた「カルベン転移反応」の経路を研究者らが発見しました。この発見により、持続可能なバイオ化学燃料の生産に向けた有望な道が開かれるとのことです。 Complete integration of carbene-transfer chemistry into biosynthesis | Nature https://doi.org/10.1038/s41586-023-06027-2

・関連記事

二酸化炭素の300倍も温室効果が高い「亜酸化窒素」が地球の未来を危うくしている - GIGAZINE



食肉や米の生産は気候変動にどれだけの影響を与えているのか? - GIGAZINE



食事の肉を魚にするだけで二酸化炭素の排出量が削減できて栄養面でも文句なしとの研究結果 - GIGAZINE



地球温暖化対策で注目される「昆虫食」が農業にもたらすメリットとは? - GIGAZINE



「温室効果ガス削減は予定よりも遅れている」と国連機関が報告 - GIGAZINE



気候変動の悪化でなんと58%の感染症が激化していることが判明 - GIGAZINE



太陽光を宇宙空間でカットして地球温暖化を食い止める「スペースバブル」プロジェクトとは? - GIGAZINE



気候変動を食い止めるために個人ができる有効な取り組みとは? - GIGAZINE



2023年05月12日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.