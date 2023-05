シリアスなシーンにコメディを挟む「ストーリーに説得力を持たせるコミック・リリーフ」の技法とは？

アルンダティ・ロイの「The God of Small Things」は、コミック・リリーフについてさらに別のアプローチを採用しています。「The God of Small Things」は、子どもの視点を生かした語り口で、悲劇的な物語に痛快なユーモアを吹き込んでいます。大人たちの人種や階級、家族関係などの緊張感を子どもの視点でコミカルに描写することで、皮肉なユーモアに笑ってしまうだけではなく、状況のリアリティを強調する効果も生まれています。

2023年05月12日 07時00分00秒 in 動画, Posted by log1e_dh

