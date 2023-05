Twitterが「暗号化DM」の提供を開始、「銃を突きつけられたとしてもアクセスできないようにする」とイーロン・マスクが豪語

Twitterが、ユーザー間のメッセージ(ダイレクトメッセージ)を暗号化して安全性を高める機能の開発に取り組んでいることを明らかにしました。暗号化されたメッセージには基本的に当事者しかアクセスできず、Twitterもメッセージを見ることはできないとされています。 About Encrypted Direct Messages – DMs | Twitter Help https://help.twitter.com/en/using-twitter/encrypted-direct-messages ◆暗号化されたメッセージを送受信するための条件 暗号化されたメッセージを送受信するためには、ユーザーは以下の条件を満たす必要があります。 ・送信者と受信者の両方が、最新のTwitterアプリ(iOS、Android、ウェブ)を利用している ・送信者と受信者の両方が認証済みユーザー、または認証済み組織であること ・受信者が送信者をフォローしている、または以前に送信者にメッセージを送信したことがある、または以前に送信者からのダイレクトメッセージのリクエストを受け入れたことがある なお、一般のユーザーが認証を受けるにはサブスクリプションサービスのTwitter Blueに加入する必要があります。ウェブサイトでの価格は月額980円、iOS・Androidでの価格は月額1380円です。 ◆暗号化されたメッセージを送信する方法 暗号化されたメッセージは、暗号化されていない通常のメッセージとは区別されます。暗号化されたメッセージを送る手順は基本的には通常のメッセージと同じですが、暗号化されたメッセージを送れる相手には「トグル」が表示されます。トグルがオンの状態でメッセージを送信すると、そのメッセージが暗号化されるという仕組み。

2023年05月11日

