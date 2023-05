世界初の「PlayStation 5のコントローラー」で制御するロボットでの体外受精に成功、元気な赤ちゃん2人が無事に生まれる

Life found a way with… a PS5 controller? - The Hustle https://thehustle.co/life-found-a-way-with-a-ps5-controller/

体外受精用ロボットを開発しているスタートアップのOverture Lifeが、ソニーのPlayStation 5のコントローラーを使ったロボットで体外受精を行い、世界初の体外受精ロボットによる出生に成功したことが報じられました。 First babies made with 'sperm robot' are born https://nypost.com/2023/04/26/first-babies-made-with-sperm-robot-are-born/

2023年05月01日 12時21分00秒 in サイエンス, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.