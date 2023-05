2023年05月01日 12時30分 ネットサービス

イーロン・マスクはOpenAIが支払っていた年間200万ドルのライセンス料では不十分だと考えTwitterデータへのアクセスを遮断していたことが発覚



Twitterのイーロン・マスクCEOが、AI研究団体のOpenAIが開発するチャットAI「ChatGPT」の構築を支援するために、Twitterのデータを年間約200万ドル(約2億7000万円)で提供するライセンス契約をOpenAIと結んでいたことが明らかになりました。しかし、マスク氏はOpenAIとの年間約200万ドルのライセンス契約では不十分だと考え、2022年12月にTwitterデータへのアクセスを遮断したことが報じられています。



Elon Musk Ramps Up A.I. Efforts, Even as He Warns of Dangers - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/04/27/technology/elon-musk-ai-openai.html





Elon Musk ramps up AI efforts as he warns of pitfalls | Fox Business

https://www.foxbusiness.com/technology/elon-musk-ramps-up-ai-efforts-warns-pitfalls





Twitter Cuts Search Bar Access for Unregistered Users

https://gizmodo.com/twitter-elon-musk-social-media-api-search-bar-1850382363



AI研究団体のOpenAIは2015年にサム・アルトマン氏やマスク氏によって非営利企業として設立され、合計10億ドル(約1300億円)が投資されました。しかし2018年2月、マスク氏はOpenAIとの関係悪化にともない、取締役を辞任しています。



一方でマスク氏はChatGPTの開発を支援するため、OpenAIに対し、全てのツイートのフィードを含むTwitterのデータを年間約200万ドルで提供するライセンス契約を結んでいました。しかし、マスク氏は「OpenAIがTwitterに十分な報酬を支払っていない」として、2022年12月にTwitterのデータの提供先からOpenAIを削除しました。





OpenAIへのデータ提供終了以降、マスク氏は「社会と人類への深刻なリスク」があると主張して、高度なAIの即時開発停止を求める書簡に署名する一方、自身は1万個のGPUを購入して独自のAIプロジェクトを進めていたことが2023年4月に報じられていました。



「AI研究の6カ月停止」を要請したイーロン・マスク、自分は1万個のGPUを買い込み独自のAIプロジェクトを進めていることが判明 - GIGAZINE



by JD Lasica from Pleasanton, CA, US



その後、2023年4月にAIに特化した新企業「X.AI」を設立したマスク氏は「宇宙の本質を解き明かすこと」を目標とする「TruthGPT」と呼ばれる独自のチャットAIの開発を行っていることを発表しています。



イーロン・マスクが新しいチャットAI「TruthGPT」の開発を発表、「宇宙の本質を解き明かすこと」が目標 - GIGAZINE



by Steve Jurvetson



また、2023年4月にMicrosoftが同社の広告プラットフォーム「Microsoft広告」において、Twitterをサポート対象から外すことについてマスク氏は「MicrosoftはTwitterのデータを利用して違法にトレーニングを行いました。訴訟の時間です」とツイートを行っています。



Microsoft広告がTwitterを今後サポートしないと発表してイーロン・マスクが「訴訟の時間だ」と怒りのツイート - GIGAZINE





一方でMastodonやBlueskyなどの他プラットフォームへの流出が続くTwitterでは、Twitterにログインしていないユーザー向けの検索機能を廃止することが報じられています。これまでTwitterではログインしていない状態であっても検索フィードにアクセスすることが可能でしたが、今後はログインしていない状態で検索フィードにテキストを入力しようとすると、ログイン画面に移動させられるとのこと。



テクノロジー系ニュースメディアのGizmodoは「この変更は、Twitterの検索結果にアクセスする場合、既存のアカウントにログインするか、新しいアカウントを作成する必要があることを意味し、プラットフォームのユーザー数を増加させるためのマスク氏の策略である可能性があります」と述べています。