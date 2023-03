2023年03月30日 11時45分 ゲーム

エレクトロニック・アーツが従業員の6%にあたる約800人を解雇しオフィススペースを縮小へ



世界的ゲームパブリッシャーであるエレクトロニック・アーツ(EA)が、従業員の6%に相当する約800人の人員削減を含むリストラ計画を発表しました。



An update on our people and business

https://www.ea.com/news/update-to-our-business-march-2023





EA layoffs: company to cut 800 employees, or 6% of workforce

https://www.cnbc.com/2023/03/29/ea-laying-off-6percent-of-workforce-reducing-office-space.html





EAによると、計画にかかる費用は1億7000万ドル(約226億円)から2億ドル(約266億円)。このうち、知的財産の減損に関わる部分が6500万ドル(約86億3000万円)から7000万ドル(約92億9000万円)、退職金など従業員に関連する部分が5500万ドル(約73億円)から6500万ドル、オフィススペース削減関連が4500万ドル(約59億7000万円)から5500万ドルで、諸経費が100万ドル(約1億3300万円)から1000万ドル(約13億3000万円)と見積もられています。



計画に関連するアクションは2023年9月末までに完了するとのこと。





EAのアンドリュー・ウィルソンCEOは従業員向けのメッセージの中で、フランチャイズ史上最大のタイトルを目指す「EA SPORTS FIFA 23」や4周年記念イベントに向けて動いている「Apex Legends」、コミュニティが盛り上がる「ザ・シムズ」などのタイトルを挙げて、「EAは、世界で最も愛されている最大規模のフランチャイズで、高品質のゲームと素晴らしいコンテンツを提供し続けています」と言及。



EA SPORTS™ FIFA 23 - 公式サイト

https://www.ea.com/ja-jp/games/fifa/fifa-23





こうしたポートフォリオ全体でいっそうの集中を推進していく一方で、戦略に貢献しないプロジェクトは切り離し、不動産のフットプリントも見直すと述べました。



従業員の6%相当の人員削減について、対象となる人には可能な限り他のプロジェクトへの以降の機会を提供し、それが難しい場合は、退職金とヘルスケアやキャリア移行サービスの追加給付を予定しているとのこと。決定の伝達はすでに2023年1月から段階的に行われており、、次の会計年度の初めごろまで続く見込みだとのことです。



なお、Appleやディズニー、AmazonがEAの買収を検討していることが2022年5月に報じられています。EA側は、買収よりは合併を望んでいるとの見方がありますが、この件について公式なコメントは発表されていません。



