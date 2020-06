AT＆Tがモータルコンバットなどを所有するワーナー・ブラザースのゲーム部門を売却か

by Javier Morales アメリカ最大手の電話会社である AT&T が、傘下にある ワーナー・ブラザース のゲーム部門であるワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメントを売却することを計画していると報じられています。売却額は40億ドル(約4300億円)程度になる可能性があります。 AT&T seeks sale for Warner gaming unit, could fetch $4 billion https://www.cnbc.com/2020/06/12/att-seeks-sale-for-warner-gaming-unit-could-fetch-4-billion.html

・関連記事

ゲーム業界は少しずつ「プラットフォームの壁」を乗り越えようとしている - GIGAZINE



FacebookがVRゲーム「Beat Saber」の開発元を買収 - GIGAZINE



Twitchがゲームデータベースサイトの「IGDB」を買収、検索機能の改善が目的 - GIGAZINE



ソニーが「Marvel’s Spider-Man」の開発元であるInsomniac Gamesを買収 - GIGAZINE



Microsoftが「Fallout: New Vegas」などを開発したゲームデベロッパー2社を買収 - GIGAZINE



Microsoftが「Minecraft」開発元を2680億円で買収、その経緯とは? - GIGAZINE



2020年06月13日 22時32分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.