トラの名を冠したミニストップの「生ティグレ」はチョコの甘みあふれる新感覚スイーツでした

・関連記事

スタバでスヌーピーやチャーリー・ブラウンをイメージした「スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー」などスタバ×PEANUTSコラボ3種を飲んでみた - GIGAZINE



祇園辻利とコラボした宇治抹茶と香ばしい香りのほうじ茶を楽しめるミスド「misdo meets 祇園辻利 第一弾」の全5種を食べてみた - GIGAZINE



モスバーガーのテリヤキに濃厚なチーズソースと半熟風卵が絡み合う「とろったまチーズ テリヤキバーガー ~北海道産ゴーダチーズ使用~」を食べてみた - GIGAZINE



モチサク食感でいちごの甘みがジュワッとはじけるマクドナルド「いちご大福パイ」試食レビュー - GIGAZINE

2023年03月30日 11時49分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.