AWSを使わないだけでサーバー代を500億円以上節約できた実例



Amazonが展開するクラウドコンピューティングサービス「Amazon Web Services(AWS)」は企業の規模に関係なく利用可能で、使い方によっては業務の効率化やコストの大幅削減が可能です。一方で、環境によってはAWSを使うとコストが増加してしまう場合もあります。アクセス解析システムを開発する「Ahrefs」は、AWSを使わないことで3年間で4億ドル(約527億万円)以上の節約に成功しているとのことです。



How Ahrefs Saved US$400M in 3 Years by NOT Going to the Cloud | by Efim Mirochnik | Mar, 2023 | Ahrefs

https://tech.ahrefs.com/how-ahrefs-saved-us-400m-in-3-years-by-not-going-to-the-cloud-8939dd930af8



Ahrefsはアクセス解析ツールを開発する企業で、日本を含む世界中に60万人のユーザーを抱えています。このため、Ahrefsのサーバーは膨大な量のトラフィックを処理する必要があります。





Ahrefsのサーバーは、シンガポールのデータセンターで管理されています。記事作成時点で使用中のハードウェアは2020年に導入されたもので、多コアCPUや2TBのRAM、平均15TBのストレージなどを搭載しているとのこと。





同一ハードウェアを5年間使い続けると仮定し、電気料金や通信料金を加味して「Ahrefsの1カ月当たりのサーバー1台当たりのコスト」を導き出した結果が以下。サーバー本体のコストが月間1025ドル(約13万5000円)、電気代や通信料金が524ドル(約6万9000円)、合計1550ドル(約20万4000円)のコストがかかっています。





そして、Ahrefsの要求するスペックをAWSで実現した際の月額料金が以下。ストレージサービス「Amazon Elastic Block Store(EBS)」が1万1486ドル(約151万4000円)、コンピューティングサービス「Amazon EC2」が5607ドル(約73万9000円)、データ転送料が464ドル(約6万1000円)で、合計1万7557ドル(約231万5000円)のコストがかかります。





Ahrefsが利用中のサーバー1台当たりのコストとAWSで同一環境を構築した際のコストを比較するとこんな感じ。AWSを使った場合、月間コストは11.3倍に膨れ上がってしまいます。





そして、サーバーを850台運用した場合のコスト比較が以下。30カ月間運用した際のコストはAhrefsが所有するサーバーが3951万9025ドル(約52億1000万円)で、AWSは4億4769万4623ドル(約590億3000万ドル)です。つまり、AhrefsはAWSを使わないことで30カ月で4億817万5598ドル(約538億2000万円)の節約に成功しているというわけです。





Ahrefsによると、もしAWSを採用していた場合、Ahrefsの収益だけではAWS利用料を支払うことは不可能だったとのこと。Ahrefsは「持続的な成長に関心のある企業は、クラウドサービスを利用するメリットとコストを再評価することを推奨します。スタートアップにとってクラウドコンピューティングサービスを選択することは当然ですが、企業と運用サーバーの規模が増大するに伴ってクラウドコンピューティングサービスの利用料が重荷となる可能性があります」と指摘しています。