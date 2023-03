核兵器がうっかり爆発しないようにどんな対策がなされているのか？

世界9カ国の核保有国は合計で約1万3000発分もの核弾頭を保有しており、アメリカが運用している核弾頭だけでも 5425発 に上ります。このような核兵器が、一体どのような仕組みで偶発的に爆発しないようになっているのかについて、科学系ニュースサイトのLive Scienceが専門家に取材した結果をまとめました。 What stops nuclear weapons from accidentally detonating? | Live Science https://www.livescience.com/what-stops-nuclear-weapons-from-accidentally-detonating アメリカ・ミドルベリー国際問題研究所で核不拡散の取り組みについて研究しているフィリップ・ブリーク氏によると、初期の核兵器が壊れやすく不安定なものだったのに対し、現代の核兵器は高い信頼性や安全を保つよう慎重に設計されているとのこと。ブリーク氏は「通常の保管環境であれば、アメリカの核兵器が予想外に爆発する確率は10億分の1だとされています。異常な環境でも、100万分の1です」と話しました。 ブリーク氏が言及した異常な環境とは、具体的には核兵器を保管している施設での火災や、核兵器を輸送している航空機の墜落などを指しています。実は、これらはいずれも過去に発生したことがありますが、いずれのケースでも核兵器は爆発しませんでした。

2023年03月18日

