月額200円以下で1TBのクラウドストレージを使える「Sia」で事業を行う場合の資産や経費のシミュレーションが公開中

・関連記事

仮想通貨マイニング最前線をマイニング用ASIC開発者の視点で検証する - GIGAZINE



Facebookが独自の仮想通貨「Libra」&専用ウォレットアプリ「Calibra」を発表 - GIGAZINE



アポロ計画に使われたコンピューターで「Bitcoinのマイニング」を行った猛者が登場 - GIGAZINE



ビッグデータで満員電車を減少させるためにイギリスで始まった取り組みとは? - GIGAZINE



北朝鮮でプレゼンを行ったブロックチェーンの専門家が逮捕されてしまう - GIGAZINE



仮想通貨Bitcoin Goldがまたしても「51%攻撃」を受け800万円相当を不正利用される - GIGAZINE

2020年03月10日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.