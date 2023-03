わずか数秒で始動するロケットエンジンの中はどんな様子になっているのか？

2023年3月7日に種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット試験機1号機は、第2弾エンジンの着火に不具合が生じたために指令破壊信号が送出されることになり、打ち上げの成功には 至りませんでした 。H3ロケットなど数多くのロケットは「 液体燃料ロケット 」と呼ばれる種類に大別されますが、この液体燃料ロケットが動作する仕組みについて、ロケット専門家のトレバー・セスニック氏が解説しました。 How To Start A Rocket Engine | Everyday Astronaut https://everydayastronaut.com/how-to-start-a-rocket-engine/ 液体燃料ロケットは、燃料と酸化剤を高圧で燃焼室に送り込み、ノズルから高速で噴出させて推力を得る仕組みです。液体燃料ロケットエンジンを始動するにはエンジン内のバルブやポンプで非常に複雑に圧力と温度を管理しなければならず、わずかなミスでもエンジンの分解を起こすことになるそうです。

2023年03月18日 18時00分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1p_kr

