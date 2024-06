ロケットエンジンを72時間で3Dプリントするインドのスタートアップがテスト飛行に成功

・関連記事

SpaceXのスターシップが4回目の飛行テスト、飛行から着水までの一連の動作を見事成功させる - GIGAZINE



宇宙から落とし物と思われる重さ40kgの巨大パーツを農場主が発見し困惑 - GIGAZINE



NASAが月面探査ミッション「アルテミス計画」の有人月面着陸を1年延期し2026年9月に実施へ、理由は「安全のため」 - GIGAZINE



日本の月着陸実証機「SLIM」が世界で5カ国目の月面着陸に成功 - GIGAZINE



SpaceXの軌道打ち上げ量が2024年第1四半期に400トンを突破 - GIGAZINE

2024年06月14日 10時33分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.