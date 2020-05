もし宇宙ロケットの燃料タンクが透明だったら消費される燃料はどんな感じに見えるのか？

・関連記事

SpaceXがロケットを実際に打ち上げて有人宇宙船の緊急脱出システムをテストし成功 - GIGAZINE



降り注ぐ宇宙ロケットの残骸と共に生活する人々がいる - GIGAZINE



「地球平面説を証明する」として自家製ロケットに搭乗した男性がロケットの墜落事故で死亡 - GIGAZINE



中国のロケット長征5号Bのエンジンがニューヨーク上空をかすめて落下、重さは約20トンでここ30年では最大のスペースデブリ - GIGAZINE



中国の長征3号Bロケットのブースターが民家を直撃し猛毒の燃料が飛散したと報じられる - GIGAZINE



ロケットの噴射ガスは大気の組成を変えて地球の環境に影響を与える可能性がある - GIGAZINE



燃料なしで宇宙船を半永久的に航行させる常識破りの推進装置「EMドライブ」と、謎だった原理を解明する新しい理論とは? - GIGAZINE



太陽を燃料に太陽系ごと宇宙を旅することが可能な「恒星エンジン」とは一体どんなものなのか? - GIGAZINE



2020年05月19日 15時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.